Суперкомпьютер ТГУ модернизировали для проектов на российском коллайдере NICA

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Новое оборудование для суперкомпьютера СКИФ Cyberia, который входит в топ-50 суперкомпьютеров России, приобрели в Томском государственном университете (ТГУ). Это позволит физикам обрабатывать большие объемы данных для проектов отечественного суперколлайдера NICA, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы обновили сегмент суперкомпьютера, который используется для моделирования детекторов частиц и анализа данных мегасайенс экспериментов. Раньше выделенный сегмент суперкомпьютера использовался в проекте Большого адронного коллайдера, а сейчас будет служить проектам отечественного ускорителя NICA. Наши физики получат возможность обрабатывать большие объемы данных, их модели будут более точными. Также для обработки этих данных мы закупили серверы с графическими ускорителями, которые позволят использовать алгоритмы искусственного интеллекта в физике высоких энергий», — приводятся слова директора Суперкомпьютерного центра ТГУ Cyberia Вячеслава Гойко.
По его словам, новое оборудование приобретено в рамках мегагранта правительства РФ: это серверы стоимостью более 32 млн рублей, которые включают 640 вычислительных ядер, графические ускорители для запуска алгоритмов искусственного интеллекта, более 2,8 Тб оперативной памяти и высокоскоростная система хранения данных емкостью 90 Тб.
В пресс-службе также сообщили, что ученые ТГУ выиграли грант правительства РФ в размере 500 млн рублей на реализацию научного проекта в области физики высоких энергий. Одна из задач проекта заключается в переносе международного опыта, полученного на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН, на российский адронный суперколлайдер NICA. Физики ТГУ в предыдущие годы активно участвовали в БАК-экспериментах — это ATLAS, TOTEM и CMS.
Суперколлайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — то особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная даже не в первые секунды, а в их десятитысячные доли после Большого взрыва.
В пресс-службе отметили, что СКИФ Cyberia создали и установили в ТГУ в 2007 году — тогда он считался самым мощным суперкомпьютером СНГ по производительности системы в стандартном тесте Linpack, которая составляла 8,9 TFLOPS. В последующие годы мощности СКИФ Cyberia были увеличены. В настоящее время он занимает 36 место в списке самых мощных суперкомпьютеров в СНГ, а его пиковая производительность достигает 239 триллионов операций в секунду.