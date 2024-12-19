Суперкомпьютер ТГУ модернизировали для проектов на российском коллайдере NICA

В пресс-службе отметили, что СКИФ Cyberia создали и установили в ТГУ в 2007 году — тогда он считался самым мощным суперкомпьютером СНГ по производительности системы в стандартном тесте Linpack, которая составляла 8,9 TFLOPS. В последующие годы мощности СКИФ Cyberia были увеличены. В настоящее время он занимает 36 место в списке самых мощных суперкомпьютеров в СНГ, а его пиковая производительность достигает 239 триллионов операций в секунду.