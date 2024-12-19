150 рабочих убирают последствия снегопада в Иркутске

Синоптики обещают, что снег будет идти весь день. При этом такое количество осадков — далеко не аномалия, а циклон, который пришел в регион. В ближайшие дни погода придет в норму. Кстати, ночью уборку также продолжат. Водителей попросили не оставлять авто вдоль дорог.