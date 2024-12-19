150 рабочих убирают последствия снегопада в Иркутске

В Иркутске убирают последствия снегопада. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, за прошедшие сутки выпало четыре миллиметра осадков (22% от месячной нормы). Высота сугробов увеличилась на 11 (!) сантиметров.
Сейчас на уборку тротуаров, дорог и пешеходных переходов вышли 150 рабочих, задействовали 70 единиц техники. Вручную снег чистят на Литвинова, Дзержинского, Чкалова, Байкальской и других улицах. Механизированным способом — на Волжской, Седова, Ширямова, Фурье и так далее.
— Ночью разметали и посыпали магистральные улицы. Утром и в течение дня, чтобы не перегружать дороги техникой, будем работать на второстепенных улицах. По поручению мэра Руслана Болотова ведем очистку тротуаров во всех районах, — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Синоптики обещают, что снег будет идти весь день. При этом такое количество осадков — далеко не аномалия, а циклон, который пришел в регион. В ближайшие дни погода придет в норму. Кстати, ночью уборку также продолжат. Водителей попросили не оставлять авто вдоль дорог.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что деревянный двухэтажный дом горел в Иркутске 18 декабря.