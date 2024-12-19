Врач Логинов: пять правил помогут выбрать дженерик хорошего качества

«Тут крайне важно взвешенно подходить к оценке. Исследования оригинального препарата проходят в любом случае на ограниченной выборке в течение определенного времени. Когда препарат попадает на рынок, популяция потребления увеличивается, потому с большой долей вероятности могут возникать не обнаруженные ранее побочные эффекты. А затем срок патентной защиты истекает, и вещество распространяется все шире за границы клинического исследования. Например, разработали его в одной стране, исследовали там же, а когда было запущено производство дженерика, препарат распространился в густонаселенных Индии и Китае. Популяция применения стала очень широкой — вот тут и могут обнаружиться явления, которые не были зафиксированы в ходе исследований просто из-за ограниченной выборки и периода. Хотя такие “находки” в современном мире очень редки», — рассказал Биккенин.