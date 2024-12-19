Что будет с ипотекой после повышения ключевой ставки?

Да и не в русской традиции переплачивать за съем. Все разговоры о том, как здорово быть человеком мира и не привязываться к одному месту, не влезать в масштабные ремонты и даже потекшим краном не заморачиваться, и что вся Европа так живет, заканчиваются сразу же, как только платеж за однушку в 30-этажке на окраине столицы превышает среднюю зарплату по стране. После таких ценовых кульбитов, напротив, начинается совсем другая философия, вспоминается, что многопоколенческие семьи — это не так уж плохо, а аренда квартиры на троих одиночек — это проявление русского духа коллективизма, если не сказать соборности, прости господи. Даже коммуналки некоторые уже вспоминают не с ужасом, а с ностальгией: в бывших таких квартирах открываются музеи, и в них не страшно, а почему-то весело и уютно.