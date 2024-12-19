Радиолюбитель Назаренко: выйти в эфир закрытой УВБ-76 нельзя с обычного приемника

«Характерные признаки их работы — вещание музыки в однополосной модуляции, а также работа не на радиолюбительских частотах. Существует амплитудная и однополосная модуляции. Первая — признак зарегистрированного радиопередатчика, а вторая — незарегистрированного, владельца такого вычислить нельзя. Как правило, пираты вмешиваются в работу УВБ-76 почти каждый вечер, другие радиостанции их почти не интересуют, так как они не очень популярны. Каждый пират решает сам, когда выходить в эфир. Иногда разные пираты вещают одновременно, и между ними происходят интересные разговоры. Обычно они выходят в эфир под вечер и до ночи, но не могут вещать слишком долго из-за сильного нагрева передатчика», — рассказал Назаренко.