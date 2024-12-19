Вдова и сестра умершего фермера не могут поделить семейный бизнес

Крестьянское хозяйство было основано в 1998 году и стало успешным семейным бизнесом. Участники хозяйства ежегодно получали корма для домашних животных, дрова, уголь и материальную помощь от продажи излишков продукции. После смерти основателя в 2021 году его вдова и дети вступили в наследство на земельные доли и имущество.