Вдова и сестра умершего фермера не могут поделить семейный бизнес

Суд удовлетворил иск сестры умершего главы крестьянского хозяйства в Сандыктауском районе Акмолинской области, признав недействительным протокол собрания, сообщает El.kz со ссылкой на Верховный суд.
Крестьянское хозяйство было основано в 1998 году и стало успешным семейным бизнесом. Участники хозяйства ежегодно получали корма для домашних животных, дрова, уголь и материальную помощь от продажи излишков продукции. После смерти основателя в 2021 году его вдова и дети вступили в наследство на земельные доли и имущество.
Вдова организовала собрание, на котором избрала себя главой хозяйства и распределила имущество между собой и детьми. Протокол собрания был подписан единогласно, согласно документу, включающему подписи сестры и брата умершего.
Однако сестра подала иск в суд, утверждая, что её подпись и подпись брата в протоколе были подделаны. Судебная экспертиза подтвердила, что подписи выполнены не ими.
Суд постановил, что решение собрания нарушает принципы свободы волеизъявления, так как документ был подписан без участия всех заявленных участников. Протокол собрания был признан недействительным.