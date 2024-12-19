Проезд в омских маршрутках подорожает сразу на 5 рублей

Частные перевозчики Омска приняли решение поднять стоимость проезда в городских маршрутках. О принятом на очередном заседании решении сообщается на официальном сайте СРО «Омские перевозчики». Новый размер платы начнет действовать уже завтра, 20 декабря.
Проезд в маршрутке теперь будет обходится омичам на 5 рублей дороже — плата увеличилась до 45 рублей. Стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров по карте «Омка» составит 40 рублей. По безналичному расчету пассажиры всех категорий будут платить одинаково — по 45 рублей.
Принять такое решение перевозчики вправе — на нерегулируемых маршрутах размер платы за проезд они устанавливают самостоятельно. На данный момент в Омске насчитывается 42 маршрута, обслуживаемых членами СРО «Омские перевозчики».