Проезд в омских маршрутках подорожает сразу на 5 рублей

Проезд в маршрутке теперь будет обходится омичам на 5 рублей дороже — плата увеличилась до 45 рублей. Стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров по карте «Омка» составит 40 рублей. По безналичному расчету пассажиры всех категорий будут платить одинаково — по 45 рублей.