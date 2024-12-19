Приморцам рассказали о важности здорового питания

— Есть два основных закона. Первый: энерготраты организма должны соответствовать энергопотреблению. Если ежедневно траты превышают ту энергию, которую мы получаем с пищей, то мы будем неминуемо худеть, терять жировую и мышечную массу. А это приведёт, в свою очередь, к развитию ряда заболеваний, связанных с недостаточностью питания.