Приморцам рассказали о важности здорового питания

Как выстроить каждому человек полезный рацион питания? Что из огромного количества продуктов выбрать для своего стола? Почему на качество и количество продуктов важно обращать особое внимание? На эти вопросы ответила главный внештатный диетолог приморского минздрава Ольга Ямилова.
Пищевой статус.
— Ольга Юрьевна, почему здоровому питанию сегодня уделяется так много внимания? Какие заболевания помогает предотвратить ответственное отношение к своему рациону?
— Многочисленные исследования учёных разных стран показали, что улучшение качества питания потенциально может предотвратить каждую пятую смерть во всём мире.
Рацион современных людей грешит относительно высокой калорийностью, избыточным количеством жиров и насыщенных жирных кислот, а также низким общим содержанием углеводов при избытке добавляемых сахаров. В то же время для большинства взрослых характерен дефицит питательных микроэлементов из-за недостаточного потребления витаминов, кальция, магния, цинка, йода и других минералов.
К сожалению, сложившаяся структура питания способствует развитию избыточной массы тела, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, а также некоторых форм злокачественных новообразований.
— Что, когда и сколько? Как в эти три вопроса вместить основные принципы рационального питания?
— Есть два основных закона. Первый: энерготраты организма должны соответствовать энергопотреблению. Если ежедневно траты превышают ту энергию, которую мы получаем с пищей, то мы будем неминуемо худеть, терять жировую и мышечную массу. А это приведёт, в свою очередь, к развитию ряда заболеваний, связанных с недостаточностью питания.
И напротив: если длительно, изо дня в день, энергия, которую мы получаем с пищей, будет превышать наши энерготраты, то в организме начнёт накапливаться жировая масса и постепенно развиваться избыточная масса тела.
Но мало получать оптимальное количество энергии, надо ещё и получать необходимое нам количество пищевых и биологически активных веществ. А их ежедневно для нормальной жизнедеятельности в организм должно поступать не менее 170.
Вредная колбаса.
— Можно ли просчитать каждый приём пищи?
— Конечно. Он должен содержать белок, жиры и углеводы. При этом надо стараться использовать максимально разнообразный продуктовый набор. Ежедневно в меню должны присутствовать зерновые продукты, в том числе из цельного зерна, разнообразные овощи и фрукты, низкожирные и обезжиренные молочные продукты, нежирное мясо, птица, рыба, бобовые и орехи (источники белка, железа, витаминов группы А, Д, Е).
Рацион здорового взрослого человека каждый день должен содержать не менее 400 г овощей, в том числе листовых и зелени. Такое количество является физиологически необходимым.
— Действительно ли здоровое питание связано с множеством запретов?
— Здоровый рацион не запрещает употребления тех или иных продуктов. Но! Но некоторые из них следует ограничивать. Например, продукты, содержащие насыщенные и трансжиры, холестерин, который содержится в колбасных изделиях, свином и говяжьем жире, спредах, маргарине. Следует строго ограничить потребление поваренной соли, продуктов с добавленным сахаром, в том числе сладкие, безалкогольные напитки, газировки, промышленные соки, нектары и кондитерские изделия.
— Как качество продуктов может влиять на состояние организма?
— Недопустимо потреблять продукты с истекающим сроком годности и тем более просроченные. Каждый должен следить за условиями приготовления и хранения готовых блюд домашней кухни. Тщательное мытьё, достаточная температурная обработка и соблюдение необходимых условий хранения являются средством профилактики пищевых отравлений и помогают сохранить здоровье.