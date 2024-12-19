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Сколько должен получить сотрудник за работу в новогоднюю ночь

Насколько выгодно работать во время новогодних каникул.

Источник: AmurMedia

Если сотрудник выходит на смену в ночь с 31 декабря на 1 января, то работодатель обязан оплатить рабочее время в двойном размере с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат. Это требование Трудового кодекса (ст. 153).

То есть при расчете доплаты за работу в праздничный день бухгалтер компании берет не только сумму оклада, но также размер доплат за труд во вредных условиях, за совмещение должностей и т. д. Весь список таких доплат работодатель может внести в положение об оплате труда.

Вместо двойной оплаты работник имеет право взять дополнительный отгул. Помимо этого полагается еще одна дополнительная выплата — за выход в ночную смену.

«Первая доплата — двойной размер за каждый час работы. Размер второй устанавливается локальными нормативными актами предприятия или трудовым договором, но не менее 20% от изначальной стоимости смены», — разъяснила профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова, отвечая на вопрос читательницы газеты «АиФ».