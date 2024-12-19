Сколько должен получить сотрудник за работу в новогоднюю ночь

Если сотрудник выходит на смену в ночь с 31 декабря на 1 января, то работодатель обязан оплатить рабочее время в двойном размере с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат. Это требование Трудового кодекса (ст. 153).
То есть при расчете доплаты за работу в праздничный день бухгалтер компании берет не только сумму оклада, но также размер доплат за труд во вредных условиях, за совмещение должностей
Вместо двойной оплаты работник имеет право взять дополнительный отгул. Помимо этого полагается еще одна дополнительная выплата — за выход в ночную смену.
«Первая доплата — двойной размер за каждый час работы. Размер второй устанавливается локальными нормативными актами предприятия или трудовым договором, но не менее 20% от изначальной стоимости смены», — разъяснила профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова, отвечая на вопрос читательницы газеты «АиФ».