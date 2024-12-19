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Готовьтесь: Россию накроют сильные морозы — названа дата

На Приморье идут сильные морозы.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: ДЕЙТА

Температура −30 установится в некоторых районах края на предстоящих выходных, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали специалисты Примгидромета, в регионе набирает обороты зима. В ближайшие дни температурный режим здесь ожидается значительно ниже климатической нормы, характерной для третьей декады декабря.

Сильные морозы в крае обусловит приход гребня мощного континентального антициклона. Самый большой дискомфорт ощутят на себе жители северо-востока Приморья. Здесь столбики термометров могут опуститься до −35.

Аномальные холода также придут на Урал, в Северо-Западный и Центральный федеральные округа России. По данным портала Weather-forecast, температура воздуха на этих территориях опустится на 6−17 градусов ниже нормы.

Аномальное похолодание до −14 также движется на Волгоградскую область. Первые сильные заморозки ожидаются в Воронежской области. Здесь до 20 декабря прогнозируется резкое падение температуры, предупредили синоптики.

Новый период похолодания придёт и в Свердловскую область. Снижение температуры воздуха будет обусловлено влиянием небольшого циклона, подходящего к Уралу со стороны юго-запада. Скорость порывов ветра может достигать 10 м/с.