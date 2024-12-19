Создан высокочувствительный рентгеновский микроскоп для СКИФа

Рентгеновский микроскоп оснащен опцией изменения поля зрения и возможностью быстрой смены монокристаллических сцинтилляционных экранов. Это позволит проводить работу в режиме высокого пространственного разрешения или с высокой чувствительностью. Управлять микроскопом будет программное обеспечение, которое полностью разработано учеными ТПУ. Оно позволит проводить исследования в широком диапазоне разрешений — от нано до мезо, отображать большие объемы данных и проводить статистический анализ состава образцов. Скорость сканирования образцов благодаря этому ПО более чем в 300 раз выше, чем при работе с аналогичными программами.