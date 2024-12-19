Создан высокочувствительный рентгеновский микроскоп для СКИФа

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Уникальный рентгеновский микроскоп, который позволит ученым Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ, Новосибирск) опуститься до фундаментального предела в 50 нанометров, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ). Прибор также может использоваться для исследований по нанорадиографии и нанотомографии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам проректора по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексея Гоголева, измерение параметров пучка синхротронного излучения является одной из важнейших задач на синхротронных станциях. Эта информация позволяет оценить эффективность работы оптических элементов и оптического тракта в целом. В период настройки визуальное наблюдение изменения параметров пучка является незаменимым инструментом операторов и исследователей. При этом прямые измерения пучков размером менее пяти микрометров затруднительны.
«Основная функция микроскопа X-ray eye заключается в регистрации самого пучка синхротронного излучения: по изображению, которое оставляет пучок на экране, ученые смогут определять его параметры (размер, расходимость, смещение относительно заданной оси и так далее) и благодаря ним настраивать все системы управления пучком таким образом, чтобы получить его в точке размещения исследуемого образца», — сказано в сообщении.
Рентгеновский микроскоп оснащен опцией изменения поля зрения и возможностью быстрой смены монокристаллических сцинтилляционных экранов. Это позволит проводить работу в режиме высокого пространственного разрешения или с высокой чувствительностью. Управлять микроскопом будет программное обеспечение, которое полностью разработано учеными ТПУ. Оно позволит проводить исследования в широком диапазоне разрешений — от нано до мезо, отображать большие объемы данных и проводить статистический анализ состава образцов. Скорость сканирования образцов благодаря этому ПО более чем в 300 раз выше, чем при работе с аналогичными программами.
Отмечается, что разработку также можно будет использовать как полноценный научный прибор для исследования образцов методами нанорадиографии и нанотомографии с базовым пространственным разрешением до 270 нанометров. Микроскоп, дополняя оптический тракт экспериментальной станции дифракционными оптическими элементами, позволит ученым опуститься до фундаментального предела станции «Микрофокуса» в 50 нанометров (толщина человеческого волоса около 100 микрометров). Это позволит проводить большой спектр экспериментов — от исследования динамики флюидов в поровом пространстве горных пород до флюидов в чипах.
«Уже сейчас мы обсуждаем возможность использования аналогичных рентгеновских микроскопов на экспериментальных станциях второй очереди СКИФа», — приводятся слова Гоголева.
О ЦКП «СКИФ».
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».