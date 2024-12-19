«Преступное взаимодействие с представителями украинских спецслужб». Трое мужчин получили 11 — 25 лет за попытку подрыва железной дороги под Толочином

Трое мужчин получили 11 — 25 лет за попытку подрыва железной дороги под Толочином. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.
В сообщении сказано, что Пухальский Б. Б, Бородич И. Н, Лихолат И. С в течение 2023 года в рамках преступного взаимодействия с представителями украинских специальных служб собирали, а также предоставляли им интересующую информацию. Кроме того, обвиняемые выполняли другие противоправные задания, которые могли причинить вред национальной безопасности Беларуси.
В Генпрокуратуре отметили, что, в частности, Лихолат и Пухальский совершили попытку подрыва на участке железной дороги в Толочинской районе. Говорится, что указанные действия были квалифицированы как покушение на акт терроризма по части 1 статьи 14 и части 3 статьи 289 Уголовного кодекса. Также они квалифицированы как покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 309 УК. Также называются статьи за агентурную деятельность, измену государству.
Что касается третьего фигуранта, то его действия были квалифицированы по части 1 статьи 356 и части 2 статьи 406 УК — измена государству и недонесение о планируемых и готовящихся преступных деяниях. В пресс-службе добавили, что, согласно с позицией государственного обвинителя, Мингорсуд вынес обвинительный приговор.
«Обвиняемым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 25 лет», — сказано в сообщении.
Тем временем СК Беларуси сообщил, что спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского».
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