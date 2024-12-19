«Преступное взаимодействие с представителями украинских спецслужб». Трое мужчин получили 11 — 25 лет за попытку подрыва железной дороги под Толочином

В Генпрокуратуре отметили, что, в частности, Лихолат и Пухальский совершили попытку подрыва на участке железной дороги в Толочинской районе. Говорится, что указанные действия были квалифицированы как покушение на акт терроризма по части 1 статьи 14 и части 3 статьи 289 Уголовного кодекса. Также они квалифицированы как покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 309 УК. Также называются статьи за агентурную деятельность, измену государству.