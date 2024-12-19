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В Таганроге произошла коммунальная авария на водопроводе

Тысячи жителей Таганрога проведут без нормальной подачи воды несколько часов из-за коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за коммунальной аварии сразу несколько районов остались без нормальной подачи воды. Об этом на своей странице сообщила глава администрации города Светлана Камбулова. ЧП случилось утром 19 декабря на улице Прохладной.

Так, из-за коммунальной аварии вода с пониженным давлением будет подаваться в районе улицы Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной площади и прилегающих переулков. Также перебои ожидаются в Центральной части города. Работы продлятся ориентировочно до 16 часов.

— Школы № 32, 16 на самоподготовке, № 9 — первая смена — самоподготовка. В школе № 27 пройдут только 2 первых урока. В детском саду № 48 будет работать дежурная группа. Сады 12, 25, 78 — детей приняли, запас воды есть, — прокомментировала сити-менеджер.