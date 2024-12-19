Красноярские врачи заменили хрусталик столетней пациентке

Врачи-офтальмологи красноярской офтальмологической клинической больницы помогли восстановить зрение столетней пациентке с осложненной катарактой. Об этом рассказали в краевом минздраве.
На этой неделе хирург высшей категории Кристина Песчасова с помощью ультразвука удалила помутневший хрусталик. На его место был поставлен мягкий искусственный хрусталик.
Марина Тимофеевна Иванова, которая недавно отметила столетний юбилей, чувствует себя хорошо. Во избежание осложнений несколько дней она проведет под наблюдением врачей.