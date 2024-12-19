С улиц Челябинска по ночам начали пропадать газетные киоски

В уничтожении сетей распространения прессы на Южном Урале скоро, похоже, прозвучат финальные аккорды. Число павильонов крупнейшей в регионе профильной сети с 2006 года сократилось с 780 до менее сотни, а оставшиеся убирают с улиц Челябинска по ночам — без какого-либо уведомления собственников.
Как рассказал руководитель сети Дмитрий Семеров, только с 6 по 11 декабря сотрудники муниципального учреждения «Городская среда» демонтировали и вывезли на штрафстоянку четыре газетных киоска и до конца года планируют снести еще 20−25. А активизировалась эта работа, как ни странно, после визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова, отметившего, что демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО) без соблюдения утвержденной властями процедуры чреват коррупционными проявлениями. И вот, как только гордума Челябинска приступила к разработке важного для города документа, сотрудники муниципального учреждения начали «наводить порядок» в неурочное время.
— Приходит на работу утром наш киоскер, а уже ни киоска, ни работы, только оборванные электрические провода, — разводит руками Семеров. — Киоск со всем товаром уехал в неизвестном направлении, а за его «эвакуацию» и содержание под охраной еще и приличный счет выставляют.
Еще четыре года назад в Челябинске работали 160 павильонов «Роспечати» и 59 — «Вечернего Челябинска». По утвержденному тогда нормативу минимальной обеспеченности населения киосками по продаже печатной продукции (постановление правительства Челябинской области от 20.12.2016 года № 682-П) необходимо было наличие 1,4 киоска на 10 тысяч горожан, или одного НТО на 7143 человека. В то время в областном центре один киоск периодики обслуживал примерно шесть тысяч человек. И такой небольшой резерв позволял властям смотреть на «естественную убыль» сквозь пальцы. К чему это привело, стало ясно еще несколько лет назад, но ведь процесс не останавливается. Причем идет он не только в Челябинске.
В Магнитогорске из 58 киосков «Роспечати» осталось восемь. Сначала муниципалитет предъявил требования к их внешнему облику, предложив поменять историческую красно-белую окраску на менее броские серо-бежевые тона. А когда эти требования выполнили, все равно убрал большую часть павильонов ввиду окончания срока действия договоров аренды на землю. Некогда мощная сеть к тому времени прошла через процедуру банкротства, а после смены собственника власти получили формальное основание отказывать в продлении аренды, предложив новым хозяевам побороться за место под солнцем заново — наравне с торговцами продуктами питания.
«Поддержки никакой, одни требования. Как будто мы шаурмой торгуем, а не социально значимым товаром!».
Кстати, аналогичную процедуру смены дизайн-кода киосков в этом году инициировали и власти Миасса, где из 40 точек «Роспечати» осталось только 13, да и те, по словам генерального директора компании «Миасские вести» Владимира Чистякова, вероятно, по истечении срока ультиматума придется закрыть. Только подготовка проекта переоформления обходится в 20 тысяч рублей. После согласований в горадминистрации в каждый павильон придется вложить еще 70−100 тысяч рублей, а таких денег у сети нет.
— Написали письмо в мэрию, попросили в соответствии с законом Челябинской области № 131 сделать нам скидку на аренду земли под киосками. Отказали, — рассказывает Чистяков. — Просили установить льготный тариф на электроэнергию, ведь калориферами отапливаемся, — отказали. Поддержки никакой, одни требования. Как будто мы шаурмой торгуем, а не социально значимым товаром!
Златоуст, Куса, Сатка и Бакал за последние десять лет потеряли 37 киосков распространения периодики. На весь Златоуст их осталось всего 11, да и у тех в январе истекают сроки аренды земли.
— Документы на перерегистрацию мы подали и очень надеемся, что их утвердят. Ведь все места, которые занимают наши киоски, в свое время выделялись именно под торговлю печатной продукцией, — не теряет веры в лучшее директор сети «Уреньга» Юлия Нечаева.
В Челябинске таких надежд больше не питают: за четыре года с улиц города вывезли более сотни павильонов прессы. А оставшиеся 60 вынуждены работать вне закона — пролонгировать истекшие договоры аренды на землю власти отказываются. При этом схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска (от 2 апреля 2020 года № 163-п) под установку киосков периодики было предусмотрено 186 мест.
— Говорят, объекты стоят на сетях. Но ведь по 40−50 лет уже здесь стоим! — возмущается Дмитрий Семеров. — Сейчас найти место, где под землей нет каких-нибудь труб или кабелей, практически невозможно. Раньше в случае аварии киоски просто убирали, а после ремонта возвращали на место. Сейчас же вывозят на штрафстоянку. Часто возникает «цепная реакция»: после демонтажа киоска с места с хорошим трафиком приходится закрывать другие, дотационные: нет возможности и дальше держать их на грани рентабельности.
Второй по численности объектов сети периодики «Вечерний Челябинск» в областном центре повезло больше. Как сообщила ее руководитель Наталья Шурпа, через процедуру переоформления договоров прошли без потерь. Однако нерентабельные киоски вынуждены закрывать из-за роста затрат. За последние годы потеряли 18, осталось 42.
Если подсчитать общие цифры, выходит: на один киоск периодики в городе-миллионнике приходится уже 11,5 тысячи населения. Это почти вдвое ниже действовавшего ранее норматива минимальной обеспеченности, не говоря уже о новом стандарте. Поясним: приказом Минпромторга РФ от 24 сентября 2024 года нормативное число объектов, торгующих газетами и журналами, увеличено до 4,5 на 10 тысяч человек. Правда, теперь в их число кроме нестационарных киосков внесли отделы в супермаркетах и почтовые отделения. Однако большинство таких точек пока не способно выполнить условие распространения минимум 150 наименований печатной продукции, притом что специализирующиеся на периодике киоски предлагают горожанам 450−500.
Руководители СМИ и сетей киосков прессы подготовили письма главе Челябинска Алексею Лошкину и губернатору Алексею Текслеру с просьбой повлиять на ситуацию, которая стала критической. Развал существовавшей десятилетиями системы уже привел к сокращению тиражей газет и журналов, потере значительной части читающей аудитории. А это не может не вызывать беспокойства, особенно в условиях развязанной Западом информационной войны против России.
Аналогичное письмо направила в Челябинскую область и Гильдия издателей печатной продукции, сообщив, в частности, что в ряде регионов уже приступили к работе по достижению нового норматива минимальной обеспеченности населения объектами торговли прессой и принимают меры к сохранению еще действующих точек ее распространения.
Официально
В ответ на запрос «РГ» о том, что предпринимается для выполнения приказа Минпромторга РФ, в правительстве Челябинской области сообщили: регион, безусловно, заинтересован в том, чтобы печатные СМИ имели все возможности для доставки своей продукции до конечного потребителя. По данным муниципалитетов на октябрь, печатную продукцию в области реализовали 312 НТО, в том числе 147 в Челябинске и 13 в Магнитогорске. Кроме того, периодику распространяют торговые сети и почтовые отделения. Все эти точки учитываются при определении норматива минимальной обеспеченности населения торговыми объектами по продаже периодической печати, который в настоящее время устанавливается в Челябинской области. Соответствующий законопроект проходит процедуру согласования.
Одновременно правительство готово оказывать всестороннюю поддержку субъектам МСП, осуществляющим реализацию печатной продукции, в частности, через центр «Мой бизнес», предоставляющий финансовую, консультационную и образовательную помощь.
Еще в 2022 году в региональное законодательство были внесены изменения в части продления (на срок не более 7 лет) договоров на размещение НТО без торгов в случае, если доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 40 процентов. Субъектам МСП, реализующим печатную продукцию, предоставлено право на льготную плату за размещение НТО (в размере не менее 50 процентов) и увеличение сроков на приведение внешнего вида НТО в соответствие с требованиями дизайн-кода. Дополнительно в 2023 году запущена программа финансовой поддержки приобретения либо приведения внешнего вида НТО в соответствие с дизайн-кодом, предусматривающая предоставление микрозаймов от 100 тысяч до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам: два процента в первый год, далее — пять процентов годовых.