С улиц Челябинска по ночам начали пропадать газетные киоски

Еще четыре года назад в Челябинске работали 160 павильонов «Роспечати» и 59 — «Вечернего Челябинска». По утвержденному тогда нормативу минимальной обеспеченности населения киосками по продаже печатной продукции (постановление правительства Челябинской области от 20.12.2016 года № 682-П) необходимо было наличие 1,4 киоска на 10 тысяч горожан, или одного НТО на 7143 человека. В то время в областном центре один киоск периодики обслуживал примерно шесть тысяч человек. И такой небольшой резерв позволял властям смотреть на «естественную убыль» сквозь пальцы. К чему это привело, стало ясно еще несколько лет назад, но ведь процесс не останавливается. Причем идет он не только в Челябинске.