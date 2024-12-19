Омичей предупредили об опасности на дороге

В настоящее время на территории Омской области наблюдается ухудшение погодных условий — снег.
В связи с изменением погоды, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности.
Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен.
Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно, только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны.