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Омичей предупредили об опасности на дороге

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах в связи с изменением погодных условий.

Источник: SuperOmsk.ru

В настоящее время на территории Омской области наблюдается ухудшение погодных условий — снег.

В связи с изменением погоды, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен.

Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно, только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны.

ГИБДД