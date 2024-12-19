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В Челябинскую область завезли контрафактную вакцину для птиц

Клиникам и предприятиям, использующим ветпрепараты, предписали изъять лекарства и утилизировать их.

В Челябинскую область ввезли и ввели в оборот контрафактную вакцину для птиц из США и Европы сомнительного качества. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным оператора «Честный знак», в Россию вакцину ввез поставщик из Челябинска.

«Введены в оборот в Челябинской области посредством нанесения средств идентификации лекарственные препараты “Бурса Гард REO” (США), “Нобилис IB Ma5”, “Нобилис ILT” (Нидерланды и Испания)», — говорится в тексте сообщения.

По информации Россельхознадзора, данные препараты выпущены в оборот с нарушением закона и являются контрафактными. У производителей нет действующего сертификата качества GMP, выданного Россельхознадзором.

Ветеринарным клиникам, аптекам и животноводческим комплексам велели изъять эти лекарства и утилизировать их. А также проинформировать ведомство о количестве обнаруженного контрафакта и уже реализованной продукции.

медицина