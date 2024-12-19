Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в 2025 году размер коммуналки повысят на 12%

Жителей Ростовской области предупредили о повышении стоимости коммуналки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области повысят размер коммуналки на 12% в 2025 году. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства. Распоряжение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Согласно опубликованным данным повышение планируется с 1 июля следующего года. В Ростове-на-Дону стоимость водоснабжения и вывоза мусора вырастет на 9,6%. Еще на 12,5% увеличится стоимость электроснабжения. Отопление для ростовчан подорожает на 10,3%.

Напомним, в Ростовской области также планируют ограничить продажу энергетических напитков. Ограничения могут ввести в зданиях социальных учреждений.