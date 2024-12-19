В Ростовской области в 2025 году размер коммуналки повысят на 12%

Согласно опубликованным данным повышение планируется с 1 июля следующего года. В Ростове-на-Дону стоимость водоснабжения и вывоза мусора вырастет на 9,6%. Еще на 12,5% увеличится стоимость электроснабжения. Отопление для ростовчан подорожает на 10,3%.