Сколько стоит отметить новогодний корпоратив в 2024 году

Многие рестораны предлагают выбрать программу в зависимости от бюджета. В одном и том же месте можно отдохнуть как на сумму 15 тыс. тенге, так и более чем на 30 тыс. На цену влияет состав меню, наличие шоу-программы и ведущего, музыка, различные конкурсы, активности и т. д.