Дума Иркутска утвердила бюджет города на 2024 год

Пятое очередное заседание Думы Иркутска прошло 19 декабря. Одним из главных вопросов было внесение итоговых корректировок в бюджет города на 2024 год плановый период 2025—2026 годов. Проект документа внесен мэром города Русланом Болотовым и депутатами одобрен единогласно.
В результате параметры бюджета областного центра в 2024 году выглядят так: доходы — 41 млрд 857 млн рублей, расходы — 43 млрд 671 млн рублей. Дефицит составил 1 млрд 814 млн рублей. Предварительно проект бюджета рассмотрели все восемь постоянных думских комиссий, а также Контрольно-счетная палата города.
— За этот год город стабильно развивался и исполнял свои социальные обязательства. Продолжилась помощь семьям участников СВО и мобилизованных, проводится капитальный, текущий ремонт учреждений и возведение новых: построен детский сад на Нижней Лисихе, здание младшего блока школы № 53, ведется стройка школ на ул. Ярославского и в микрорайоне Союз, дополнительного блока учреждения № 75, — прокомментировал Евгений Стекачев. — Вместе с администрацией депутаты работают над тем, чтобы в Иркутске были все условия для комфортной жизни. И мы продолжим дальше улучшать город.
Как пояснила заместитель мэра — председатель комитета по финансам и бюджетной политике мэрии Альфия Валиулина, доходы городской казны увеличены на 2 млрд 277 млн рублей, расходы — на 1 млрд 552 млн рублей. Дополнительные средства пойдут на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (370 млн рублей), фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений (25 млн рублей), переселение граждан из аварийного жилья (160 млн рублей), сферу дорожного хозяйства в части содержания дорог (56 млн рублей).
Кроме того, депутаты продлили на год действие меры социальной поддержки для семей участников СВО и мобилизованных. Дети продолжат бесплатно посещать муниципальные дошкольные учреждения. В настоящее время в детские сады ходит 704 ребенка из семей участников СВО и 321 ребенок из семей мобилизованных. Также еще год будут бесплатно предоставлять питание в школах для детей 5−11 классов. Этой мерой могут воспользоваться 243 ребенка из семей участников СВО и 62 ребенка из семей мобилизованных. Средства на эти цели учтены в бюджете города.