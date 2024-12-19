Дума Иркутска утвердила бюджет города на 2024 год

Кроме того, депутаты продлили на год действие меры социальной поддержки для семей участников СВО и мобилизованных. Дети продолжат бесплатно посещать муниципальные дошкольные учреждения. В настоящее время в детские сады ходит 704 ребенка из семей участников СВО и 321 ребенок из семей мобилизованных. Также еще год будут бесплатно предоставлять питание в школах для детей 5−11 классов. Этой мерой могут воспользоваться 243 ребенка из семей участников СВО и 62 ребенка из семей мобилизованных. Средства на эти цели учтены в бюджете города.