Привыкаем жить в потёмках: Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 19 декабря

Поставщик электроэнергии сообщает, где в Кишиневе 19 декабря 2024 года пройдут плановые отключения.
Кишинев, Буюканы.
- ул. Алба Юлия 23/1, 23/2, 23/6, 19−23, 75, 124−180, Александру Ксенопол 1−31, 2−16, акад. Николае Корлэтяну 6, Бакэу 18−24, Бариера Скулень 9/2, Коробан Василе 22/1, 22/2, 22/3, 1−51, 2−42, Дойна и Ион Алдя-Теодорович 39−65, 42−68, 44/1, Георге Кэлинеску 4−40, 5−35, Индепендентцей 10/1, Ион Калимач 1−15, 2−28, Ион Лука Караджале 2/2, ⅔, 1−13, 12−26, Липкань 11−25, Ливиу Деляну 4 (ск.1−3), 6, Михай Эминеску 6 /1А, Николае Бэлческу 1−23, 2−32, Николае Костин 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/6, 44/7, 55/1, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 63/1, 63/2, 63/3, 65/ 2, 65/3, 34−48, 37−67, Онисифор Гибу 1−9, 7/3, 7/4, Париж 12/1, 12/2, 12/3, 9−43, 10−32, 999, Сергей Лункевич 15−19, Сэлкуца 16, Сучава 105−167, 112−166, 999, 9001, Сучевица 18/1, 22/2, 22/3, 36/5, 11−29, 16−36, Василе Погор 1−11, 2−28, Василе Строеску 11−27, 18−32, Виртуции 1−27, 2−14 с 11:00 до 16:00.
Буюканы, Ватра.
- ул. Феровиарилор 2, 6, Тинерець 60, 64 с
09:30—17:00.
Кишинев, Центр.
- ул. Фынтынелор, 23, бульвар Юрия Гагарина 4−10 в промежутке времени с
08:50—16:50.
Кишинев, Центр, город Кодру.
- ул. Кобзарилор, Кобзарилор 8 переулок, Извоарелор, Ливадарилор, Препелицей, Скиноаса-Деал частично, в промежутке времени с
09:00—17:00.
Кишинев, сектор Рышкановка.
- ул. Албишоара 72/2, 72/3, 76/1, Крамей 11−13, 22, Крамей 3, ул. 4, 9, 15, 9, 16−30, Иван Заикин 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурсел 9, 23, 27, 35, 35А, 39−51 в промежутке времени между
09:00—17:00.
- ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 54−68, 68А, 72, 35−49, Конструкторилор 37, Михай Витязул 18−20, 20/3, 29, Петрикань 2Б, 20, 26, 32−58, 70 −72, 84−86, 999, 17, 23/1, ул. Петрикань 15А, 82, ул. Петрикань 2-ла 1, 1А, 1/1, 5, 6−8, Поштей 58−76, 78/1, 78/3, 92/4, 92/, переулок Поштей 5, 1−9, 9А, 8А, 10−12, 12А, 16−18, 22, 22А, 22 В с 09:30 до 17:00.
Кишинев, сектор Рышкановка, Крикова.
- ул. Богдан Петричейку Хашдеу, Борис Главан, Колосов, Дмитрий Кантемир, Миорица, Штефан чел Маре ши Сфынт, с 09:20 до 17:00.