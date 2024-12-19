Синоптики пообещали омичам метель и потепление до нуля в эту пятницу

Завтра в Омской области ожидается метель, потепление до нуля и гололедица. Максимально столбик термометра опустится до −16 градусов. О том, какая будет погода в Омске 20 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на пятницу температура воздуха будет в пределах −1…-6 градусов. При прояснении столбик термометра покажет −16 градусов. Синоптики прогнозируют умеренный снег. В отдельных районах возможна метель. На дорогах снежные заносы и гололедица. Порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов.