Более 12,7 тысяч детей отдохнут в школьных лагерях на каникулах

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Смена в школьном лагере на зимних каникулах продлится пять дней, сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.
По ее словам, наиболее востребованной формой досуга на каникулах является дневной школьный лагерь.
«Уже более 12,7 тысяч ребят изъявили желание в них отдохнуть и оздоровиться», — сообщила Рысевец, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
Начальник отдела уточнила, что смена в таких лагерях продлится пять дней. Они будут работать 26, 27, 30 и 31 декабря, а также 3 января.
Как отметила представитель Мингорисполкома, в настоящее время совместно с органами санитарного надзора прорабатываются места дислокации лагерей.
«Главное, чтобы они находились в шаговой доступности, чтобы у ребят была возможность посетить различные социокультурные объекты района. Досуговая программа подготовлена интересная и насыщенная», — добавила Рысевец.
В лагерях для детей будет организовано трехразовое питание.
Стоимость путевки
По словам начальника отдела, чтобы удешевить путевку, значительные средства будут выделены государством.
Сумма родительской доплаты составит для детей младшей возрастной группы всего 5,5 рубля, средней — 9,9 рубля, а старшей немного больше — 13,5 рубля.
Возможность записать ребенка в школьный лагерь еще есть.
Зимние каникулы для школьников в Беларуси начнутся 25 декабря 2024 года и завершатся 7 января 2025 года.