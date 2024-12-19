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В Севастополе восстановлено паромное сообщение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе после шторма возобновляется работа парома. Об этом сообщили в Дептрансе города.

Источник: РИА "Новости"

«Паром “Адмирал Истомин” возобновляет движение на линии “Артиллерийская бухта — Северная”, с 09:30 от Северной», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что до окончательного устранения последствий шторма временно не ходят катера на Михайловскую батарею. В целях компенсации катер будет курсировать на линии «Северная — Артиллерийская бухта» по расписанию линии «Артбухта — Радиогорка».

Как сообщалось, на полуострове было объявлено затяжное штормовое предупреждение. Из-за ухудшения погоды фиксировались перебои в работе морского транспорта.