В Севастополе восстановлено паромное сообщение

«Паром “Адмирал Истомин” возобновляет движение на линии “Артиллерийская бухта — Северная”, с 09:30 от Северной», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что до окончательного устранения последствий шторма временно не ходят катера на Михайловскую батарею. В целях компенсации катер будет курсировать на линии «Северная — Артиллерийская бухта» по расписанию линии «Артбухта — Радиогорка».
Как сообщалось, на полуострове было объявлено затяжное штормовое предупреждение. Из-за ухудшения погоды фиксировались перебои в работе морского транспорта.