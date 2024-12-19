В Севастополе восстановлено паромное сообщение

В ведомстве напомнили, что до окончательного устранения последствий шторма временно не ходят катера на Михайловскую батарею. В целях компенсации катер будет курсировать на линии «Северная — Артиллерийская бухта» по расписанию линии «Артбухта — Радиогорка».