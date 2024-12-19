Космический взгляд на мусорный хаос в Узбекистане: в стране обнаружено почти 2 тысячи незаконных свалок

Пока мы молчим и смотрим сквозь пальцы, это станет только хуже. Очевидно, что борьба с незаконными свалками должна быть ужесточена. Но главная битва — это борьба с равнодушием. Равнодушием тех, кто создаёт эти свалки, и тех, кто предпочитает не замечать их. Нам всем пора понять: если мы не начнём действовать, этот мусорный хаос поглотит нас полностью.