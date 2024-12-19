В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема

И напоминают: нельзя переходить по неизвестным ссылкам, устанавливать непроверенные приложения и сообщать незнакомцам свои персональные данные. В случае, если это произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль на Госуслугах и сообщить о случившемся в техподдержку портала и в полицию по телефону 102.