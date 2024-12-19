В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема

Звонки от мошенников поступают через мессенджеры Вотсап, Телеграм, во время звонка появляется логотип «сосуда Гигеи», уточнили в МВД.
«Мошенник в телефонном режиме рекомендует пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. Для убедительности предлагает выбрать удобные дату и время, затем для подтверждения записи на диспансеризацию просит продиктовать номер СНИЛС и код из СМС, который поступит на телефон», — говорится в сообщении.
Получая эти сведения злоумышленники могут войти в аккаунт жертвы на Госуслугах и получить доступ к его личным данным, чтобы в последующем иметь возможность оформить микрозайм или кредит, объяснили в МВД.
«Если вам поступил звонок в мессенджеры с предложением пройти медобследование, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с поликлиникой по месту жительства».
И напоминают: нельзя переходить по неизвестным ссылкам, устанавливать непроверенные приложения и сообщать незнакомцам свои персональные данные. В случае, если это произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль на Госуслугах и сообщить о случившемся в техподдержку портала и в полицию по телефону 102.
В Симферополе пятеро крымчан получили сроки за телефонные аферы на 4,3 млн рублей. По данным Центробанка, в третьем квартале 2024 года в России отразили 16,1 млн мошеннических атак, сохранив в три раза больше сбережений россиян, чем за аналогичный период прошлого года.