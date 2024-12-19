48 незаконных свалок убрали в Братске в 2024

48 стихийных свалок убрали в Братске в 2024 (для сравнения, в 2023 — 33). Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, на эти цели направили 27 миллионов 900 тысяч рублей.
— Свалки создают множество проблем: загрязняют воздух, почву и воду, иногда там находят опасные отходы. Поэтому их нужно как можно быстрее находить и убирать, — подчеркнули в пресс-службе отдела экологической безопасности.
За год специалисты вывезли на специально отведенные полигоны более 3000 тонн мусора, уничтожили 4425 куб. метров отходов лесопиления, очистили берега водных объектов площадью 969 тысяч квадратных метров.
Кстати, также город приводят в порядок на субботниках и экологических акциях. Так 18 820 человек убрали территорию площадью 4 433 тысячи кв. м.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 150 рабочих убирают последствия снегопада в Иркутске.