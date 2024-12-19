В Пермском крае открыли две ледовые переправы

Как рассказало ведомство, две ледовые переправы начали свою работу в Прикамье во второй половине декабря. О первом из открытых зимой 2024 года пункте МЧС сообщило в понедельник, 16 декабря, он начал действовать в Кунгурском муниципальном округе.