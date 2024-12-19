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В Пермском крае открыли две ледовые переправы

Сейчас переправиться возможно через Каму и Сылву.

Источник: МЧС РФ

Переправы на реках с установившимся ледовым покровом открыли в Пермском крае, сообщает МЧС региона.

Как рассказало ведомство, две ледовые переправы начали свою работу в Прикамье во второй половине декабря. О первом из открытых зимой 2024 года пункте МЧС сообщило в понедельник, 16 декабря, он начал действовать в Кунгурском муниципальном округе.

«Открылась ледовая переправа грузоподъёмностью до 3 тонн через реку Сылва (д. Мостовая — с. Насадка)», — сообщили в МЧС Пермского края.

О начале работы более грузоподъёмного пункта для передвижения стало известно утром 19 декабря. Как рассказали в ведомстве, вторую ледовую переправу открыли на Каме в Соликамском округе. Жители Пермского края смогут переправиться через реку в районе посёлка Тюлькино. Расчётная грузоподъёмность составляет до 5 тонн.

В МЧС региона также напомнили о правилах пользования переправами и порекомендовали прикамцам выезжать на лёд медленно, отключать перед выездом блокировку дверей и ремни безопасности перед выездом на лёд и не останавливаться на реке.