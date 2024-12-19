Живот стал, как у беременной: у жительницы Башкирии обнаружили трехлитровую кисту яичника

В Башкирии спасли женщину с огромной кистой яичника. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики.
Пациентка очень долго терпела распирание живота. Она обратилась к специалистам женской консультации, только когда он увеличился до размеров, характерных 22 неделям беременности. Врачи Янаульской больницы в результате обследований выявили у нее кисту яичника.
Специалисты провели лапароскопию с использованием современного оборудования. С помощью несколько проколов они удалили кисту объемом три литра. На пятые сутки после операции пациентку выписали.
Лапароскопия позволила сократить срок госпитализации, свести к минимуму болевой синдром после операции и достичь приемлемого косметического эффекта.
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