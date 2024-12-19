Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Живот стал, как у беременной: у жительницы Башкирии обнаружили трехлитровую кисту яичника

Врачи из Башкирии спасли женщину с трехлитровой кистой яичника.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спасли женщину с огромной кистой яичника. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики.

Пациентка очень долго терпела распирание живота. Она обратилась к специалистам женской консультации, только когда он увеличился до размеров, характерных 22 неделям беременности. Врачи Янаульской больницы в результате обследований выявили у нее кисту яичника.

Специалисты провели лапароскопию с использованием современного оборудования. С помощью несколько проколов они удалили кисту объемом три литра. На пятые сутки после операции пациентку выписали.

Лапароскопия позволила сократить срок госпитализации, свести к минимуму болевой синдром после операции и достичь приемлемого косметического эффекта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.