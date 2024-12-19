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Минимальный размер оплаты труда в Омской области увеличили на 3700 рублей

С 2025 года омичи будут получать минимально 26151 рубль.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал в среду трехстороннее соглашение, которое устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе для работников в 2025 году.

Согласно подписанному документу, в Омской области МРОТ в 2025 году составит 26151 рубль — это на на 3726 рублей больше, чем в 2024 году.

В региональном минтруда также сообщили, что МРОТ для работников некоммерческих организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, а также сотрудников, участвующих в общественных работах составит 25806 рублей.