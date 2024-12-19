Несколько школ Таганрога отменили уроки из-за аварии на водопроводе

Напомним, авария на водопроводе произошла утром 19 декабря. После этого ресурс начал поступать в краны с пониженным давлением. Ситуация коснулась домов и организаций на улицах Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной площади и прилегающих переулков. Также перебои с водой сохраняются в Центральной части города.