Несколько школ Таганрога отменили уроки из-за аварии на водопроводе

В нескольких школах Таганрога отменили уроки, а детей перевели на самоподготовку из-за аварии аварийной ситуации на водопроводе в районе улицы Прохладной. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Школы № 16 и 32 на самоподготовке, № 9 — на самоподготовке первая смена. В школе № 27 пройдут только два первых урока. В детском саду № 48 будет работать дежурная группа. Сады № 12, 25 и 78 приняли детей, запас воды есть, — сообщила Светлана Камбулова.
Остальные образовательные учреждения Таганрога работают в штатном режиме. Уточнить обстановку должны в родительских в чатах.
Напомним, авария на водопроводе произошла утром 19 декабря. После этого ресурс начал поступать в краны с пониженным давлением. Ситуация коснулась домов и организаций на улицах Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной площади и прилегающих переулков. Также перебои с водой сохраняются в Центральной части города.
Восстановительные работы уже ведутся, ремонт обещают завершить до 16 часов.