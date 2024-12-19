Власти Перми к Новому году украсят общественный транспорт

В Перми начали украшать общественный транспорт к Новому году. На городские маршруты 18 декабря вышли шесть празднично оформленных световыми гирляндами трамваев.
Гирляды также появились на экспонатах Музея электротранспорта у здания МУП «Пермгорэлектротранс» на ул. Уральской, 108А. Мерцание огней на ретро-технике можно увидеть в вечернее время.
Трамваи с новогодним украшением будут курсировать по улицам города до середины января. Власти Перми вышли с предложением к перевозчикам города для украшения автобусов. Оформление общественного транспорта проведут по согласованию с МКУ «Гортранс».
Общественный транспорт Перми начнет выходить на городские маршруты уже шестой год.
В Пермь 19 декабря приедет «Новогодний грузовик» с Дедом Морозом. Социальная акция объединения «Водители России» охватит несколько регионов страны.