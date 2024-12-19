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Омичей предостерегли от аварий на дорогах из-за низкой видимости

Регион накрыл опасный снегопад.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники региональной Госавтоинспекции предупредили омичей о сложившийся сегодня опасной ситуации на дорогах. В связи с выпадением снега на дорогах резко снизилась видимость.

Напомним, на Омскую область сегодня обрушился холодный шквалистый ветер. В отдельных районах бушует метель.

В ведомстве посоветовали омичам держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратными при совершении маневров.

В снежную погоду рекомендуют снизить скорость, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Ранее мы писали, что синоптики пообещали омичам метель и потепление до нуля в эту пятницу.