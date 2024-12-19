Омичей предостерегли от аварий на дорогах из-за низкой видимости

Сотрудники региональной Госавтоинспекции предупредили омичей о сложившийся сегодня опасной ситуации на дорогах. В связи с выпадением снега на дорогах резко снизилась видимость.
Напомним, на Омскую область сегодня обрушился холодный шквалистый ветер. В отдельных районах бушует метель.
В ведомстве посоветовали омичам держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратными при совершении маневров.
В снежную погоду рекомендуют снизить скорость, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
Ранее мы писали, что синоптики пообещали омичам метель и потепление до нуля в эту пятницу.