Суд закрыл кафе в Новошешминске на 25 суток из-за антисанитарии

Во время санитарно-эпидемиологического расследования в кафе были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Производственные цеха не были оборудованы, а также отсутствовало необходимое оборудование для раздельной обработки мяса, рыбы и овощей. Владелец заведения использовал одну двухгнездную моечную ванну как для мытья кухонной и столовой посуды, так и для обработки сырого продовольственного сырья.