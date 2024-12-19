Суд закрыл кафе в Новошешминске на 25 суток из-за антисанитарии

Во время санитарно-эпидемиологического расследования в кафе были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Производственные цеха не были оборудованы, а также отсутствовало необходимое оборудование для раздельной обработки мяса, рыбы и овощей. Владелец заведения использовал одну двухгнездную моечную ванну как для мытья кухонной и столовой посуды, так и для обработки сырого продовольственного сырья.
Кроме того, проверка выявила некачественно проведенную влажную уборку помещений, следы жира на оборудовании и остатки пищи. В горячем цехе не обеспечена защита от грызунов, а производственный контроль не проводился.
Чистопольский территориальный отдел Роспотребнадзора составил протокол о временном запрете деятельности. Кафе было опечатано. Материалы дела были переданы в Новошешминский районный суд для рассмотрения, который принял решение о приостановке работы кафе на 25 суток.
Ранее в Казани из-за антисанитарии на 30 суток закрыли ресторан «Дали».