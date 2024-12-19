Журналист Александр Белкин умер в Нижнем Новгороде

Телеведущий и спортивный комментатор Александр Белкин скончался в Нижнем Новгороде, сообщает ГТРК Нижний Новгород в соцсетях. Александр вел трансляции спортивных мероприятий, в том числе матчей ХК «Торпедо» на нижегородском телевидении. Ранее он также вел телепрограмму «Вечер трудного дня».
— Мы знали его как доброго и отзывчивого человека, а еще — большого профессионала, — добавили коллеги из ГТРК «Нижний Новгород».
Редакция «КП-Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Белкина.