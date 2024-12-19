Около −7° ожидается в Иркутске в пятницу

Ветер юго-восточный, юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с, температура ночью −19,-24°, при прояснении −29,-34°, днем −10,-15°, при облачной погоде −18,-23°, в южных районах при малооблачной погоде −5,-10°, в Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских районах ночью −32,-37°, местами −22,-27°, днем −24,-29°, местами −18,-23°.
В Иркутске завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в пригородной зоне туман, ветер ночью переменный 1−6 м/с, днем юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью −19,-21°, днем −6,-8°.