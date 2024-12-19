Около −7° ожидается в Иркутске в пятницу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в северо-восточных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман.