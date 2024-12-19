Дорогу в Прикамье расчистят после инцидента с застрявшим авто скорой помощи

На следующий день стало известно, что на сообщения о проблеме отреагировала администрация Губахинского округа. Как рассказали perm.aif.ru, работы по очистке дорог от снега в муниципалитете ведутся. В то же время, в приоритете находятся дороги первой категории, остановки и социальные объекты.