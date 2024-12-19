Дорогу в Прикамье расчистят после инцидента с застрявшим авто скорой помощи

Администрация Губахинского округа в Пермском крае планирует расчистить дорогу, на которой застрял в снегу автомобиль скорой помощи, сообщили perm.aif.ru в правительстве региона.
Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 18 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о застрявшем на нерасчищенной дороге автомобиле скорой помощи, который выехал в посёлок Северном под Губахой.
Авторы публикации сообщали, что доставать карету пришлось на протяжении двух часов. В минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказали, что помощь пациенту на дому удалось оказать вовремя, однако для госпитализации на место вызвали другую бригаду.
На следующий день стало известно, что на сообщения о проблеме отреагировала администрация Губахинского округа. Как рассказали perm.aif.ru, работы по очистке дорог от снега в муниципалитете ведутся. В то же время, в приоритете находятся дороги первой категории, остановки и социальные объекты.
«Из-за обильных снегопадов техника не справляется со своевременной расчисткой всех участков. Сегодня до конца дня будет расчищена данная дорога», — сообщили perm.aif.ru.
Напомним, ранее на происшествие с застрявшим автомобилем скорой помощи отреагировала прокуратура Пермского края. Надзорный орган организовал проверку содержания и очистки дорог в округе.