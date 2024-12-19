«Минсктранс» показал новый троллейбус МАЗ, который вышел на маршрут в Минске. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Минсктранс LIVE».
В сообщении сказано, что обладателем первого экземпляра пассажирской техники модели МАЗ-303Т20 оказался троллейбусный парк № 5 предприятия «Минсктранс».
«Первый из них уже выехал на линию и обслуживает 50-й маршрут ДС “Лошица-2” — Станция метро “Автозаводская”, — уточнили в сообщении.
Сказано, что подобных троллейбусов третьего поколения «Минсктранс» получит 50 штук. В пресс-службе Минского автомобильного завода обратили внимание на то, что до конца года указанные троллейбусы поставят в Гомель.
Тем временем «Минсктранс» сказал про новый автобус с 16 декабря в Минске.
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