На улицах уфимского микрорайона, на котором 10 лет не было наружного освещения, поставили фонари

На улицах уфимского микрорайона Тихая Слобода, где больше 10 лет не было наружного освещения, установили фонари. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Этой осенью местные жители обратились к мэру в социальных сетях с просьбой разобраться с их проблемой, которая длилась целую декаду. Прошла встреча с гражданами, после которой чиновники приняли решение выделить финансирование на организацию освещения в этом году.
За минувшие два месяца Уфагорсвет установил 19 опор, 178 светильников, проложил 6,4 километра самонесущего изолированного провода. Вчера освещение было включено.
— Спасибо предприятию за оперативную работу, а жителям за неравнодушие и активность, — заявил градоначальник.
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