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На улицах уфимского микрорайона, на котором 10 лет не было наружного освещения, поставили фонари

В Уфе установили фонари на улицах, где 10 лет не было освещения.
Источник: Комсомольская правда

На улицах уфимского микрорайона Тихая Слобода, где больше 10 лет не было наружного освещения, установили фонари. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Этой осенью местные жители обратились к мэру в социальных сетях с просьбой разобраться с их проблемой, которая длилась целую декаду. Прошла встреча с гражданами, после которой чиновники приняли решение выделить финансирование на организацию освещения в этом году.

За минувшие два месяца Уфагорсвет установил 19 опор, 178 светильников, проложил 6,4 километра самонесущего изолированного провода. Вчера освещение было включено.

— Спасибо предприятию за оперативную работу, а жителям за неравнодушие и активность, — заявил градоначальник.

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