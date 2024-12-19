В Казани каждый третий пассажир не покупает билет в автобусах

Спикер уточнил, что внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в автобусах продолжится. В Казани эта система действует с 5 декабря в автобусах № 72 и 75. В салонах общественного транспорта размещены инструкции пользования устройством. Также автоинформатор напомнит, что в автобусе нет кондуктора.