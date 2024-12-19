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В Казани каждый третий пассажир не покупает билет в автобусах

Речь идет о транспорте с бескондукторной системой оплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Казани до 30% пассажиров не покупают билет в автобусах. Речь идет о транспорте с бескондукторной системой оплаты проезда. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью МУП «ПАТП № 2» Сергей Темляков.

По словам Темлякова, пассажир не оплачивает проезд из-за отсутствия страха за размер штрафа. В настоящее время он составляет 300 рублей. Увеличение суммы штрафа позволит сократить количество безбилетников в автобусах.

Спикер уточнил, что внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в автобусах продолжится. В Казани эта система действует с 5 декабря в автобусах № 72 и 75. В салонах общественного транспорта размещены инструкции пользования устройством. Также автоинформатор напомнит, что в автобусе нет кондуктора.

Напомним, в Казани за неделю выявили более 600 безбилетников в троллейбусах и трамваях. За этот период контролеры проверили 74,7 тысячи пассажиров в 1,8 тысячи единицах подвижного состава.