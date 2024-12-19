Новосибирцы 4 года мерзнут зимой из-за аварий на бесхозной трубе

Жители Северо-Чемского жилмассива страдают из-за регулярных прорывов на теплотрассе. Как рассказали «Прецеденту» сибиряки, участок между домами № 11, 13 и 7 по улице Саввы Кожевникова ремонтируют на протяжении 4 лет. Однако с наступлением зимы появляются новые аварии.
— Вообще в первый раз начали копать в 2021 году. Обычно летом этот участок ремонтирует. А осенью и зимой там происходят аварии. Они залатают одно место — в другом прорвется. Нам говорят, что никто не берет эту теплосеть на баланс, — рассказал житель дома № 11 Олег Шибаев.
В 2023 году на данном участке устранили 5 дефектов, в 2022 году — четыре, в 2021 — три. И вчера, 18 декабря, произошел новый прорыв. Из-за него сибиряки сидели без тепла до двух часов ночи 19 декабря.
Как рассказали в пресс-службе СГК, ранее их специалисты занимались ремонтными работами на бесхозной теплосети по просьбе комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вчерашний прорыв устраняло МУП «Энергия».
Редакция направила запрос в мэрию, чтобы узнать, почему данный участок теплотрассы до сих пор бесхозный.
Арина ВЛАСЕНКО.