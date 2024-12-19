Новосибирцы 4 года мерзнут зимой из-за аварий на бесхозной трубе

— Вообще в первый раз начали копать в 2021 году. Обычно летом этот участок ремонтирует. А осенью и зимой там происходят аварии. Они залатают одно место — в другом прорвется. Нам говорят, что никто не берет эту теплосеть на баланс, — рассказал житель дома № 11 Олег Шибаев.