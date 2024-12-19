«Мама пять часов мучилась у меня на руках»: бывший судья из Новосибирска попросил Путина о помощи

— Если даже грамотный юрист, длительное время занимавшийся сам расследованием уголовных дел и работавший судьей, в течение более 7 лет не может не только добиться привлечения к уголовной ответственности лиц за тяжкие преступления, то как вообще в России свои права можно защитить не юристам, пожилым гражданам, малоимущим и прочим незащищенным слоям общества? — задается вопросом бывший судья и опер.