«Мама пять часов мучилась у меня на руках»: бывший судья из Новосибирска попросил Путина о помощи

В Новосибирске бывший судья, ранее работавший в следственных органах, Игорь Дударев записал видеообращение к «Итогам года» с Владимиром Путиным, которое состоится 19 декабря. Мужчина 7 лет доказывает вину медиков в смерти своей матери, но ему не удалось довести до ума начатое. По возбужденному уголовному делу о халатности уже истекли сроки давности привлечения к ответственности, и за эти годы Дударев пришёл к выводу: на местном уровне добиться наказания невозможно, если подозреваемые имеют связи.
«Моя мама шесть часов мучилась, плакала и кричала у меня на руках, но врачи тянули с операцией, пока не стало слишком поздно. У меня на руках есть многочисленные доказательства служебного подлога врачей с целью скрыть преступную халатность», — говорит Владимиру Путину Дударев.
Бывший судья отмечает, что после возбуждения уголовного дела главный следователь письменно заявил о наличии конфликта интересов в связи с дружескими отношениями с одним из подозреваемых. Тем не менее, следователя от дела так и не отстранили.
Дударев четыре года безуспешно пытается попасть на прием к Александру Бастрыкину. Не преуспев в этом самостоятельно, бывший судья попросил Путина организовать возможность встречи с главой СКР.
— Если даже грамотный юрист, длительное время занимавшийся сам расследованием уголовных дел и работавший судьей, в течение более 7 лет не может не только добиться привлечения к уголовной ответственности лиц за тяжкие преступления, то как вообще в России свои права можно защитить не юристам, пожилым гражданам, малоимущим и прочим незащищенным слоям общества? — задается вопросом бывший судья и опер.
Историю Игоря Дударева мы рассказывали несколько раз: в текстовой публикации 2019 года, а также в сюжете «Прецедента» в декабре 2024-го.
Виктор БОБРОВНИКОВ.