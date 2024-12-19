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Уже не вся зарплата: билеты в новосибирский НОВАТ подешевели после скандала

После того как новосибирцы возмутились стоимостью билетов, администрация НОВАТа сообщила о снижении цен после Нового года.

Источник: НОВАТ

Цены на билеты в Новосибирский академический театр на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» достигли рекордных 35 тысяч рублей. Столько стоит место в VIP-партере 31 декабря.

— Для многих это почти что вся зарплата, — писали новосибирцы в соцсетях.

А самые бюджетные билеты на последние ряды продавались по 5 тысяч рублей, что тоже недешево.

В администрации театра сообщили, что после праздника цены заметно снизятся: 6 января максимальная стоимость составит 20 тыс., а места в партере будут доступны от 4 до 10 тыс.

7 и 8 января билеты станут ещё доступнее. Самый дорогой билет на балет обойдётся в 15 и 10 тысяч рублей соответственно, а минимальная стоимость составит 3,5 тысячи.

При этом спектакли в январе будут идти только до 8-го числа.

Екатерина СОСНИНА.

театр