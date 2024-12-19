Уже не вся зарплата: билеты в новосибирский НОВАТ подешевели после скандала

Цены на билеты в Новосибирский академический театр на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» достигли рекордных 35 тысяч рублей. Столько стоит место в VIP-партере 31 декабря.
— Для многих это почти что вся зарплата, — писали новосибирцы в соцсетях.
А самые бюджетные билеты на последние ряды продавались по 5 тысяч рублей, что тоже недешево.
В администрации театра сообщили, что после праздника цены заметно снизятся: 6 января максимальная стоимость составит 20 тыс., а места в партере будут доступны от 4 до 10 тыс.
7 и 8 января билеты станут ещё доступнее. Самый дорогой билет на балет обойдётся в 15 и 10 тысяч рублей соответственно, а минимальная стоимость составит 3,5 тысячи.
При этом спектакли в январе будут идти только до 8-го числа.
Екатерина СОСНИНА.