Акция ГАИ «Зимние шины» пройдет на дорогах Минской области

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п.207−1 ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами, которые должны быть установлены на всех колесах.