Акция ГАИ «Зимние шины» пройдет на дорогах Минской области

Цели акции — предупреждение ДТП в зимний период и пропаганда использования зимних шин. Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции в Минской области проверят, чтобы водители использовали зимние шины на своих автомобилях, а также проследят за тем, чтобы колеса и шины были исправны и соответствовали правилам дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п.207−1 ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами, которые должны быть установлены на всех колесах.
При покупке необходимо обращать внимание на маркировку покрышек. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. За нарушение требований п.207−1 ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины.
Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин. К слову, за период с 1 декабря по 16 декабря текущего года на территории Минской области к административной ответственности за нарушение указанного пункта ПДД привлечено 454 водителя.