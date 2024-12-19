Минниханов и Метшин оценили 39 новых троллейбусов, поступивших в Казань

По его словам, первую партию таких троллейбусов протестировали в прошлом году. В частности, 25 машин этой серии уже работают на улицах Казани. «После нас 50 таких троллейбусов закупил Минск. Всего 64 новых троллейбуса этой марки будет работать в городе. А в целом в нашем парке 187 троллейбусов, которые задействованы на десяти маршрутах. Сейчас треть из них — новые», — сообщил он.