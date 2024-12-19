Нижегородские силовики и военкомат проверили около ста мигрантов 17 декабря

В операции участвовали сотрудники военно-следственного отдела по нижегородскому гарнизону, УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии и ФКУ «Военный комиссариат Нижегородской области».
В результате одного иностранца депортировали, пятерых привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ…»), по четверым подготовили документы на аннулирование патентов на работу.
Еще восьмерым лицам, недавно принявшим гражданство РФ, вручили повестки для постановки на воинский учет.
Судя по видео УФСБ, указанные лица проживали в хостеле, расположенном на входе в парк «Дубки» в Ленинском районе.