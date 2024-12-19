Создан первый массовый генератор для связи на принципах радиофотоники

Достижение специалистов состоит и в том, что впервые подобного рода отечественный СВЧ-генератор удалось создать на российских массовых компонентах, которые уже используются в промышленности. Ранее в России такие агрегаты создавались только в лабораторных условиях из штучных элементов, теперь более совершенные генераторы сигналов можно будет внедрять в массовое производство систем связи, радионавигации и радиолокации. Их использование позволит создавать более компактные приборы с лучшими характеристиками на передовых принципах.