Создан первый массовый генератор для связи на принципах радиофотоники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали первый отечественный оптоэлектронный генератор сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала без усилителей для массового производства на российских компонентах. Его промышленный выпуск позволит создавать более совершенные, с минимумом шумов системы связи, радионавигации и радиолокации на принципах радиофотоники — научного перспективного направления, основанного на сочетании оптики и радиоэлектроники, сообщил ТАСС руководитель лаборатории магноники и радиофотоники, профессор кафедры физической электроники и технологии ЛЭТИ Алексей Устинов.
«Снижение шума важно, например, в радиолокации для приема отраженных сигналов от удаленных объектов, если нельзя поднять мощность передатчика. Это удалось реализовать благодаря использованию новой более эффективной методики передачи радиосигнала по оптоволокну, при которой коэффициент передачи радиосигнала становится положительным. Предложенный нами принцип мы назвали “пассивным оптическим усилением” СВЧ сигнала», — рассказал Устинов.
Сами по себе СВЧ-генераторы различных конструкций являются неотъемлемой частью систем радиолокации и связи. Ключевой задачей при их разработке для конструкторов является снижение фазового шума генерируемого сигнала — неизбежного спутника работы подобного рода устройств. Ученые ЛЭТИ использовали принципы радиофотоники и смогли достичь минимальных показателей шумов, препятствующих чистой передаче сигнала.
Устинов отметил, что обычный оптоэлектронный генератор строится по кольцевой схеме, состоящей из радиочастотного и оптического трактов. Его основными элементами являются СВЧ-усилитель и СВЧ-фильтр. Проблема использования подобных генераторов в лишних шумах, которые создаются самими СВЧ-усилителями. Ученым удалось сконструировать систему таким образом, что параметры лазера, электрооптического модулятора и фотодетектора обеспечивают более высокую мощность сигнала на выходе, чем на входе.
Достижение специалистов состоит и в том, что впервые подобного рода отечественный СВЧ-генератор удалось создать на российских массовых компонентах, которые уже используются в промышленности. Ранее в России такие агрегаты создавались только в лабораторных условиях из штучных элементов, теперь более совершенные генераторы сигналов можно будет внедрять в массовое производство систем связи, радионавигации и радиолокации. Их использование позволит создавать более компактные приборы с лучшими характеристиками на передовых принципах.
О вузе.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России. В университете обучаются 11 тыс. студентов, среди его выпускников выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.