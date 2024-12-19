Минский Комаровский рынок будет работать без выходных до 31 декабря. Об этом проинформировали на официальном сайте рынка.
В сообщении сказано, что в период с 17 по 31 декабря 2024 года Комаровский работает без выходных дней. Уточняется, что в понедельники, 23 и 30 декабря, рынок будет работать в обычном режиме.
Кстати, колесо обозрения появилось на Комаровском рынке Минска.
Тем временем оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний.