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Минский Комаровский рынок будет работать без выходных до 31 декабря

Комаровка работает без выходных дней в Минске до 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Минский Комаровский рынок будет работать без выходных до 31 декабря. Об этом проинформировали на официальном сайте рынка.

В сообщении сказано, что в период с 17 по 31 декабря 2024 года Комаровский работает без выходных дней. Уточняется, что в понедельники, 23 и 30 декабря, рынок будет работать в обычном режиме.

Кстати, колесо обозрения появилось на Комаровском рынке Минска.

Тем временем оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний.