Итоги работы за год: «Дети Приморья», новые спортивные объекты и достижения во Владивостоке

«Считаю, что в городе Владивостоке, в Приморском крае, спортивная программа проходит хорошо. На сегодняшний день мы, как Федерация кикбоксинга Приморского края, проводим в год около 12 соревнований. Сейчас завершился чемпионат первенства Приморского края. Ребята готовятся к следующему году, когда мы проведём в городе чемпионат Дальнего Востока. Приятно, что хоккейный клуб “Адмирал” стал выигрывать. Зрители стали больше ходить. На самом деле массовый вид спорта очень нужен. Молодежь равняется, растёт на наших спортивных героях. Поэтому считаю, что во Владивостоке спорт поднимает свои пьедесталы. Увеличилось количество секций спортивных и кружков. Самое главное, что нужно, это, конечно, российские флаги везде поднимать, гимн российский включать на любых соревнованиях и российских, и международных. И пытаться, как сказал президент, самостоятельно выстраивать с иностранными спортивными федерациями взаимодействие для того, чтобы проводить совместные соревнования», — подчеркнул Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.