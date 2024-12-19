Итоги работы за год: «Дети Приморья», новые спортивные объекты и достижения во Владивостоке

Нынешний год подарил Владивостоку более 230 спортивных событий, которые объединили порядка 95 тысяч участников. В этом году, например, состоялись первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья», на которых в восьми видах спорта соревновались более 1500 спортсменов. Владивосток достойно показал себя на играх, — команда города заняла второе место, завоевав 16 медалей.
«Международные игры “Дети Приморья” были достаточно значимы для города. Мероприятие объединило участников не только из всех регионов Дальнего Востока, но и других стран: КНДР, КНР, Беларуси и Узбекистана. Отмечу, что наш губернатор способствовал и давал основной толчок всем спортивным мероприятиям. Он всегда даёт возможность людям активно заниматься физической культурой и показывает собой пример. Потому что до него у нас не было таких мероприятий, и никто их не воплощал в жизнь», — подчеркнул Никита Злобин, советник главы Владивостока.
Большое внимание в столице Приморья уделяется доступности спорта для горожан. Создаются всё новые и новые спортивные объекты, где заниматься физкультурой могут все желающие. Например, на острове Русском сделали дорожку для велосипедистов протяжённостью более 4 километров. От кампуса ДВФУ до мыса Ахлёстышева теперь можно комфортно и безопасно доехать на велосипеде. Ещё 5 километров велодорожки сделали от Университетского проспекта до посёлка Экипажный.
Также горожане могут заниматься спортом в новых физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК), которые создали в 2024 году на базе трёх школ Владивостока: № 56, 70 и 78.
Важным событием в спортивной жизни Владивостока стал капитальный ремонт спорткомплекса на Океанском проспекте, работы в котором сейчас в завершающей стадии.
«На первом этаже здания будет оборудован зал художественной гимнастики площадью около 500 квадратных метров. Здесь обоснуется детско-юношеское отделение спортивной школы Владивостока по гимнастике. На верхних этажах расположатся балконы для зрителей, а также помещение для занятий настольным теннисом. На цокольном этаже разместится зал для смешанных единоборств. Ремонт здания ведётся на средства специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития дальневосточной столицы», — подчеркнули специалисты администрации Владивостока.
Внимание в 2024 году было уделено и ремонту хоккейных коробок и спортивных площадок — всего было отремонтировано 26 муниципальных объектов.
В этом году на арене современного керлинг-центра «Дом со льдом», возведённого по поручению президента России Владимира Путина, состоялся первый международный турнир «Тихоокеанский Кубок» в дисциплине «Смешанные пары».
Стоит отметить, что каждый год спортсмены из Владивостока становятся призёрами и победителями различных уровней соревнований, включая всероссийские и международные. Этот год был особенно успешным на достижения: копилка дальневосточной столицы пополнилась более чем на 10 000 медалей.
«Считаю, что в городе Владивостоке, в Приморском крае, спортивная программа проходит хорошо. На сегодняшний день мы, как Федерация кикбоксинга Приморского края, проводим в год около 12 соревнований. Сейчас завершился чемпионат первенства Приморского края. Ребята готовятся к следующему году, когда мы проведём в городе чемпионат Дальнего Востока. Приятно, что хоккейный клуб “Адмирал” стал выигрывать. Зрители стали больше ходить. На самом деле массовый вид спорта очень нужен. Молодежь равняется, растёт на наших спортивных героях. Поэтому считаю, что во Владивостоке спорт поднимает свои пьедесталы. Увеличилось количество секций спортивных и кружков. Самое главное, что нужно, это, конечно, российские флаги везде поднимать, гимн российский включать на любых соревнованиях и российских, и международных. И пытаться, как сказал президент, самостоятельно выстраивать с иностранными спортивными федерациями взаимодействие для того, чтобы проводить совместные соревнования», — подчеркнул Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.
Спортивные события, которые проводились в столице Приморья в уходящем году, собрали много любителей здорового образа жизни, физкультуры и спорта. В 2024 году состоялись такие крупные мероприятия, как «Забег первых», марафон «Мосты Владивостока», полумарафон «ЗаБег.РФ», ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run, собравшие более 10 500 участников.
Пользуется популярностью и лыжная трасса на острове Русском в этом году. По данным специалистов администрации Владивостока, её посетило более 60 тысяч жителей Владивостока и гостей города. Уже в ближайшие выходные «Русская лыжня» откроется в этом зимнем сезоне для любителей активного отдыха.