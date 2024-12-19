Новогодние елочные базары заработают в Иркутске с 20 декабря

Также администрация города напоминает о важности соблюдения мер пожарной безопасности при установке новогодней ели. Рекомендуется разместить елку подальше от отопительных приборов и установить на надежной и устойчивой подставке, чтобы ветви не соприкасались со стенами и потолками. Избегайте установки елки в проходах и около выходов. Для украшения рекомендуется использовать исключительно исправные электрические гирлянды, произведенные на заводе. Не следует зажигать свечи, бенгальские огни или использовать хлопушки рядом с елкой — это строго запрещено.