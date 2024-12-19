Новогодние елочные базары заработают в Иркутске с 20 декабря

С 20 декабря в Иркутске начнут свою работу новогодние елочные базары. В этом году горожане смогут посетить 27 таких точек, которые будут открыты до 31 декабря. На этих базарах жители смогут приобрести живые ели, пихты, сосны, а также лапник, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Вот адреса, где можно найти новогодние деревья:
Ленинский округ:
— ул. Муравьева, 17;
— ул. Тельмана, 38;
— ул. Шишкина, 9;
— ул. Воровского, 10/1;
— ул. Розы Люксембург, 215в;
— ул. Розы Люксембург, остановка «Автостанция»;
— ул. Розы Люксембург, остановка «Школьная»;
— ул. Ярославского, остановка «7-й микрорайон».
Свердловский округ:
— ул. Академическая, 2а;
— ул. Лермонтова, остановка «Жуковского»;
— ул. Лермонтова, остановка «Академгородок»;
— мкр-н Первомайский, 62;
— мкр-н Университетский (на въезде из центра города);
— мкр-н Юбилейный, 42;
— бул. Рябикова, 5б;
— ул. Маяковского, 5;
— ул. Терешковой, 23;
— мкр-н Ершовский, остановка «Магазин “Лучик”.
Октябрьский округ:
— ул. Байкальская, 209а;
— ул. Волжская, 3;
— ул. Депутатская, 14.
Правобережный округ:
— ул. Баррикад, 185, остановка «Братская»;
— ул. Шевцова, 4, остановка «Город мастеров»;
— ул. Радищева, остановка «Северная»;
— ул. Тимирязева, остановка «Музей декабристов»;
— ул. Рабочего Штаба, 62;
— ул. Урожайная, остановка «Копай».
Также администрация города напоминает о важности соблюдения мер пожарной безопасности при установке новогодней ели. Рекомендуется разместить елку подальше от отопительных приборов и установить на надежной и устойчивой подставке, чтобы ветви не соприкасались со стенами и потолками. Избегайте установки елки в проходах и около выходов. Для украшения рекомендуется использовать исключительно исправные электрические гирлянды, произведенные на заводе. Не следует зажигать свечи, бенгальские огни или использовать хлопушки рядом с елкой — это строго запрещено.